В республике утвердили перечень малокомплектных школ
1 ноября правительство Бурятии выпустило распоряжение, в котором утверждён перечень малокомплектных общеобразовательных школ на 2019-2020 учебный год.
Всего зарегистрировано 222 малокомплектные школы, самое большое количество расположено в Закаменском районе – там насчитается 20 малокомплектных школ. А в Муйском районе только 2 такие школы.
Самая крупная малокомплектная школа - Буйская средняя общеобразовательная школа в Бичурском районе, там учатся 110 детей.
Но есть и в Бурятии и такие школы, в которых учатся меньше десяти человек. Удивительно, но в Селенгинском районе, в Ардасанской начальной школе в этом году учится только один ребёнок. В посёлке проживают около 150 человек.
Двое детей учатся в Золотоключевской начальной школе в Прибайкальском районе, в Северной средней школе в Баунтовском районе получают знания три школьника. По четыре ребёнка учатся в двух школах Селегинского и Окинского районов. В трёх школах Бурятии насчитывается пятеро учеников.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае этого года глава республики Алексей Цыденов ввёл запрет на закрытие малокомплектных школ для сохранения жизни на селе. По словам главы, в 2018 году «были приняты конкретные меры по повышению заработной платы педагогов». Тогда была исправлена несправедливость – подушевое финансирование, которое негативно влияло на доходы учителей малокомплектных школ.
В Бурятии есть школа с одним учеником
Общество, Фото:
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