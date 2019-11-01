Участники и лауреаты получат подарки и дипломы
В Иркутске впервые состоится конкурс бурятских театральных коллективов «hарын гэрэл». Мероприятие пройдёт 9 ноября в 11:00 часов в актовом зале ИФИЯМ ИГУ.
Организаторы приглашают коллективы принять участие в конкурсе. Он будет проведён в новом формате при участии профессионального жюри. Для участников и лауреатов будут подготовлены подарки и дипломы.
Конкурс предусматривает две категории: «7-17 лет» и «Смешанный» для детей и взрослых. Они будут соревноваться в номинациях: «Сказка» (онтохон); «Драматический спектакль» (комедия, драма, трагедия и т.д.); «Иные формы театрального искусства» (театр кукол, пластические спектакли и этюды, художественное слово).
Заявки на конкурс принимаются до 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске состоится конкурс бурятских театральных коллективов
Общество, Фото:
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