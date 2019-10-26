На полигонах будет произведена сдача итоговой проверки
В общевойсковом объединении Восточного военного округа в Бурятии планово идёт подготовка к зимнему периоду обучения. На всех полигонах полным ходом идёт сдача итоговой проверки и подтверждение подразделениями почётного наименования «Ударное», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В дальнейшем планируется провести учебно-методические сборы с офицерами войскового звена.
Также идёт перевод вооружения и военной техники на сезонный режим эксплуатации, обслуживание и подготовка к зимней учёбе материально-технической базы. Особое внимание при этом уделяется повышению возможностей полигонов, учебных центров и специализированных классов.
После завершения практических занятий на войсковых стрельбищах, территории полигонов будут очищены от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.
Помимо этого, для предупреждения чрезвычайных ситуаций по периметру подведомственных арсеналов, баз, складов вооружения, боеприпасов и горючего создают минерализованные полосы.
Военные Бурятии готовятся к зиме
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