Военные Бурятии готовятся к зиме

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На полигонах будет произведена сдача итоговой проверки



В общевойсковом объединении Восточного военного округа в Бурятии планово идёт подготовка к зимнему периоду обучения. На всех полигонах полным ходом идёт сдача итоговой проверки и подтверждение подразделениями почётного наименования «Ударное», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В дальнейшем планируется провести учебно-методические сборы с офицерами войскового звена.



Также идёт перевод вооружения и военной техники на сезонный режим эксплуатации, обслуживание и подготовка к зимней учёбе материально-технической базы. Особое внимание при этом уделяется повышению возможностей полигонов, учебных центров и специализированных классов.



После завершения практических занятий на войсковых стрельбищах, территории полигонов будут очищены от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.



Помимо этого, для предупреждения чрезвычайных ситуаций по периметру подведомственных арсеналов, баз, складов вооружения, боеприпасов и горючего создают минерализованные полосы.



