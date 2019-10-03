Около тысячи жителей Бурятии призовут в армию осенью

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Бурятии стартовал осенний призыв



В Бурятии стартовал осенний призыв, в ходе которого военными комиссариатами будет призвано и отправлено в войска более тысячи жителей республики. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Первые отправки призывников начнутся в третьей декаде октября, а массовые отправки стартуют с 15 ноября.



На призывных пунктах все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечиваются военной формой нового образца, в том числе зимней. Каждому будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены, банковская карта для начисления денежного довольствия.



Кроме того, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будет храниться и пополняться вся информация о призывнике. Это биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое. Всего около 59 пунктов.



99 процентов призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.



Призывники имеющие среднее профессиональное и высшее образование могут отслужить 2 года по контракту вместо 1 года по призыву, в связи с поправкой в законе от 1 июня 2017 года.



Осенний призыв стартовал в ВВО 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.



