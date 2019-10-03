В зоопарк Иркутска привезли патагонского зайца

- В природе эти звери действительно обитают в Патагонии и на территории Аргентины, но в родстве состоят больше с морскими свинками, чем с зайцами, так что «патагонский заяц» не совсем таковым является, а только немного похож внешне. Итак, ближайшие 2 недели мы и все посетители Дома природы сможем вблизи наблюдать за этим странным животным. Кстати, он живёт за стеклом, так что «зловонные газы, извергаемые из желудка в момент опасности», по утверждению энциклопедий, нам не страшны. Приходите, успевайте рассмотреть это чудо, - сообщают сотрудники Иркутского зоопарка.











В зоопарк Иркутска прибыл патагонский заяц. Сотрудники учреждения предупреждают жителей, что посмотреть на экзотическое животное можно в течение двух недель, потом его увезут.Для животного недавно пришлось вызвать ветеринара. После нескольких дней транспортировки у зайца при осмотре обнаружился целый список повреждений: ссадины, потёртости, сломанные и спутанные между собой переросшие когти.- Все эти «мелочи» в комплексе очень осложняли зверю жизнь, не давая даже нормально передвигаться. Чем могли - помогли, когти подстрижены, раны обработаны... Будем наблюдать. Кстати, Марсик оказался довольно спокойным, позволил нормально себя осмотреть, обработать и вволю наснимать, - отметили в зоопарке.