Общественность считает, что Сергея Копылова обвинили несправедливо
В Иркутске 30 сентября состоялся митинг в поддержку экс-мэра Ольхонского района Сергея Копылова. У ДС «Труд» собрались около 1000 иркутян, сообщает портал Ирсити.ру.
Как сообщал «Байкал-Daily», экс-мэра Ольхонского района Сергея Копылова приговорили к трём годам лишения свободы, его признали виновным в превышении должностных полномочий.
С 2013 по 2015 годы Сергей Копылов подписал постановления о предоставлении земельных участков Прибайкальского национального парка в аренду. Копылов заключил с юридическими лицами договоры аренды земельных участков и передал земельные участки в пользование строительной фирме, проводящей работы по реконструкции автодороги в Ольхонском районе.
Общественность считает, что Сергея Копылова несправедливо обвинили, в социальных сетях развернулась целая кампания в поддержку осуждённого экс-мэра.
Люди вышли на площадь возле дворца спорта с транспарантом, на котором было написано «Это наш мэр! Это наша земля! Свободу Копылову!», а также с плакатами «Сохраним Байкал вместе с местным населением», «Кто следующий «Копылов» и другими, уточняет портал Ирсити.ру.
Жена экс-мэра Наталья Копылова на личной странице в Facebook поблагодарила пришедших на митинг и предупредила, что впереди важный день – 4 октября продолжится рассмотрение апелляции, которое началось 24 сентября.
В Иркутске устроили митинг в защиту осуждённого экс-мэра Ольхонского района
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