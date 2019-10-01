В Иркутске устроили митинг в защиту осуждённого экс-мэра Ольхонского района

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Мотострелки в Бурятии проведут ночные стрельбы Общество, С подразделениями мотострелкового соединения в Бурятии проводятся занятия по огневой подготовке в ночных условиях

Жители Бурятии выберут из шести лучших участковых одного Общество, С 7 по 16 октября на официальном сайте МВД по Бурятии стартует второй региональный этап конкурса «Народный участковый -2019»