 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Августа

27 Августа

Популярное

В Улан-Удэ сегодня тёплая погода

В Улан-Удэ сегодня тёплая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
По Бурятского гидрометцентра, 28 августа по республике местами небольшой дождь, возможны грозы

Утром при прояснении туман. Ветер переменный 2-7, местами 9-14 м/с. Температура днём 22-27, местами 16-21 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём 23-25 тепла.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Усольчанин украл телефон и деньги со счёта
Усольчанин украл телефон и деньги со счёта
Общество, 28.08.2019
Злоумышленника арестовали 
В Улан-Удэ сегодня тёплая погода
В Улан-Удэ сегодня тёплая погода
Общество, 28.08.2019
По Бурятского гидрометцентра, 28 августа по республике местами небольшой дождь, возможны грозы
В Чите открылся гражданский форум Забайкальского края
В Чите открылся гражданский форум Забайкальского края
Общество, 27.08.2019
Мероприятие проходит в регионе уже 18-й раз
В Ангарске трамваи на один день станут бесплатными для школьников
В Ангарске трамваи на один день станут бесплатными для школьников
Общество, 27.08.2019
2 сентября для проезда им достаточно будет показать транспортную карту
Забайкалье примет фестиваль джазовой музыки
Забайкалье примет фестиваль джазовой музыки
Общество, 27.08.2019
На площадках фестиваля выступят лучшие джазовые коллективы Читы
В Иркутской области выявили чемпионов по теннису
В Иркутской области выявили чемпионов по теннису
Общество, 27.08.2019
Сейчас определяются победители первенства региона в возрастных категориях до 13 и до 17 лет
В Чите пройдёт фестиваль балалайки, баяна и домры
В Чите пройдёт фестиваль балалайки, баяна и домры
Общество, 27.08.2019
В Забайкалье приедут музыканты из Якутии, Красноярска и Новосибирска
Иркутские велогонщики победили на первенстве России
Иркутские велогонщики победили на первенстве России
Общество, 27.08.2019
Они стали сильнейшими в командной гонке на дистанции 50 километров среди юниоров
Чита отметит День окончания Второй мировой войны
Чита отметит День окончания Второй мировой войны
Общество, 27.08.2019
В рамках памятной даты состоится эстафета «Бег мира»
В Иркутской области пройдёт спартакиада допризывников
В Иркутской области пройдёт спартакиада допризывников
Общество, 27.08.2019
В программу войдут прыжки с парашютом
В Бурятии ищут африканскую чуму свиней
В Бурятии ищут африканскую чуму свиней
Общество, 27.08.2019
На данный момент возбудителей инфекции не найдено
На фестивале в Иркутске покажут спектакли на национальных языках
На фестивале в Иркутске покажут спектакли на национальных языках
Общество, 27.08.2019
Бурятию на фестивале будут представлять два театра
В Тарбагатайском районе Бурятии запретили вывоз собак
В Тарбагатайском районе Бурятии запретили вывоз собак
Общество, 27.08.2019
За три дня ветеринарами вакцинировано от бешенства более 600 животных
Дмитрий Певцов приедет на фестиваль кино в Иркутске
Общество, 27.08.2019
Он проведёт творческую встречу в рамках киношколы фестиваля

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^