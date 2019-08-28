В Улан-Удэ сегодня тёплая погода

По Бурятского гидрометцентра, 28 августа по республике местами небольшой дождь, возможны грозы



Утром при прояснении туман. Ветер переменный 2-7, местами 9-14 м/с. Температура днём 22-27, местами 16-21 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём 23-25 тепла.



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