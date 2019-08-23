Первый осенний месяц будет тёплым и дождливым
По прогнозам синоптиков, которые опубликовало ГУ МЧС по Бурятии, сентябрь в Бурятии будет тёплым и дождливым. В южных районах республики средняя месячная температура воздуха ожидается +7,+11º, что на 1-2º выше, местами около средних многолетних значений. Осадков выпадет около среднего многолетнего количества – 36-55 мм.
В юго-западных районах воздух прогреется в среднем до +4,+8º, что около средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается 12-31 мм, что около и меньше среднего многолетнего количества.
В северных районах температура воздуха составит на 1-2º обычной сентябрьской погоды – до +6+10º. И осадков выпадет меньше среднего многолетнего количества - 5-38 мм.
В южной и средней части озера Байкал средняя месячная температура воздуха ожидается +9,+11º, что на 1-3º выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается 53-109 мм, что несколько меньше среднего многолетнего количества
В северной части Байкала средний показатель температуры воздуха в сентябре ожидается около +10º, что на 2º выше средних многолетних значений. Осадков выпадет больше обычного - около 65 мм.
Гидрологический прогноз благоприятный, опасных явлений не прогнозируются. По прогнозу, лесопожарная обстановка в норме, однако существует вероятность увеличения количества термических аномалий в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском районах.
Пожары могут возникнуть из-за отсутствия дождей, а также из-за выездов населения на дачные и приусадебные участки, несоблюдение правил пожарной безопасности.
Бурятию ждёт погожий сентябрь
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