В Улан-Удэ ведётся работа по подготовке к зиме

В мэрии сообщили, что к зиме готов 1381 многоквартирный дом



Актуальную тему подготовки к очередному отопительному сезону обсуждали сегодня на планерном совещании в мэрии города.



Сегодня ведётся работа по подготовке к зиме. В Улан-Удэ 2126 многоквартирных домов подключено к центральному отоплению.



- В этом году у нас есть некоторые изменения по подготовке к зимнему периоду. Повышается градус теплоносителя до 105 градусов. Это очень существенно. Это положительно скажется на качестве теплоснабжения. В связи с этим имеются определённые требования к жилым домам, - подчеркнул и.о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ Олег Екимовский.



В Комитете городского хозяйства создана комиссия по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду. В состав комиссии входят представители комитета городского хозяйства, трёх администраций районов, управление муниципальной жилищной инспекции, представители Улан-Удэнского энергетического комплекса и Теплоэнергосбыта по Бурятии.



- Оценка готовности в соответствии с федеральными нормативными документами будет проведена до 1 сентября, после чего комитет городского хозяйства начнёт выдачу актов и паспортов готовности многоквартирных домов к зиме. В целом, подготовка ведётся по плану, отставаний от графика нет, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

