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В пригороде Улан-Удэ ребёнок пил из лужи

В пригороде Улан-Удэ ребёнок пил из лужи
Общество,  Фото:соцсети
Пользователи активно обсуждают запись жительницы Бурятии в соцсети о нерадивой матери, которая не следит за малышом

Тревожное сообщение о том, что годовалый ребёнок пил воду из лужи, а рядом с ним находилась пьяная мать, которой было всё равно до малыша, появилось в паблике «Аноним 03». Согласно информации автора поста, видела она такую картину в селе Сотниково Иволгинского района.

- Происходило всё в Сотниково. Сегодня на «Титане» увидела такую картину, годовалый ребёнок весь мокрый, что ножки мокрые, и попа грязная вся и мокрая, взял с мусорки стаканчик и начал пить с лужи, а мать сидит пьяная в с бутылкой, - описывает увиденное жительница Бурятии.

«Затем подошёл русский мужчина и взял ребёнка к себе на руки, и они начали распивать спиртное прямо на «Титане». Кто её знает или знает где она живёт, пожалуйтесь на неё. Можете дать мне контакты или данные этой особы», - подытоживает автор.

Здесь также опубликован снимок нерадивой матери и её маленького сына.

Пользователи начали комментировать запись. Многие возмутились тем, что свидетельница произошедшего сразу не вызвала либо полицию, либо органы опеки: 
 
«Зачем вы теряете драгоценное время на фото и пост в «Аноним»? Неизвестно, что сейчас с ребёнком, нужно было сразу вызывать опеку. Не могу спокойно смотреть, как бедные дети пытаются выжить, пока мамаша заливает»
«Была подобная ситуация. Вызвала полицию и ждала прихода патрулей. Забрали мать-алкашку и ребенка. Дальше дело за компетентными органами. Главное - сразу и по факту, не упустить из вида ситуацию»
«В таких случаях, особенно если с малолетним ребенком пьяный родитель, надо обязательно вызывать полицию, а не цокать языком «какаяматьнитакая». Фотать - можно, как доказательство. Тут угроза не семье, а ребёнку непосредственно. Автор сообщения, неужели ничего не повернулось в душе, когда оставили за спиной, как ребенок из лужи пьёт!!?»
«Полицию надо было вызывать! К мамаше подойти! Опеку вызвать! Толку тут строчить? Что изменится?»
«До слез жаль ребёнка, представляю, в каких условиях он живёт»

В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии «Байкал-Daily» отметили, что ещё не видели это сообщение в соцсети; специалисты проверят информацию. 
социальная сеть
 
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