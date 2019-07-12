В Закаменске с золотыми, сапфировыми и жемчужными свадьбами поздравили 15 пар

Для пар-юбиляров выступили артисты Бурятского театра



8 июля в День семьи, любви и верности в Закаменске поздравили 15 супружеских пар-юбиляров семейной жизни: это золотые (50 лет совместной жизни), сапфировые (45 лет), жемчужные (30 лет), серебряные (25 лет), фарфоровые (20 лет), стеклянные (15 лет) юбилеи.



Праздник проходил на сцене Дворца культуры Закаменска. Для юбиляров выступили артисты Бурятского театра имени Хоца Намсараева.



С приветственным словом выступили председатель районного совета депутатов Людмила Санжеева, председатель городского совета депутатов Чингис Жалсанов и начальник Закаменского районного отдела Управления ЗАГС Анна Доржиева. Всем юбилярам вручены благодарственные письма, цветы, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Бурятии.



