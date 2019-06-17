В Улан-Удэ высаживают газон методом гидропосева

Сегодня газон высаживается на улице Бабушкина около дома № 27



МБУ «Городское лесничество» приступило к посадке газонной травы методом гидропосева.



Это одна из наиболее эффективных технологий. Посев представляет собой равномерное распределение посевного раствора на поверхность земли, которая заранее была подготовлена (перекопана, внесены удобрения, полита). В состав гидропосевной смеси входят вода, семена газонных трав (универсальная травосмесь), целлюлозная мульча (необходима для защиты от выветривания, размывания, иссушения и защищает от сорняков), питательная смесь (содержит связующие вещества, аккумуляторы влаги, питательные добавки и микроэлементы). Смесь имеет зелёный цвет (с эстетической целью, а также для обеспечения контроля качества нанесения), полностью экологически безопасна.



Сегодня газон высаживается на улице Бабушкина около дома № 27.



Также начаты работы по кошению газонов. Продолжаются работы по поливу, устройству лунок. В ближайшее время начнётся внесение удобрений в почву, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

