В Бурятии река стала оранжевой







«Как страшно, осторожней»

«О, боже. Из-за чего так?»

«В моём детстве эта река была широкая, глубокая и чистая»

«Вода с глиной не может быть такой яркой. Анализ надо делать».

«Она уже так 25 лет течёт. Очнулись»

«Судя по цвету – вода шахтная»



В «Фейсбуке» известный эколог, руководитель организации «Бурятское региональное отделение по Байкалу» Наталья Тумуреева, которая скоро В «Фейсбуке» известный эколог, руководитель организации «Бурятское региональное отделение по Байкалу» Наталья Тумуреева, которая скоро станет заместителем министра природных ресурсов республики, сообщила, что «все запросы сделаны», и специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора уже работают по этому вопросу.



Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2019 года учёные МГУ



- В монгольской части бассейна значительное техногенное воздействие на речные воды оказывают город Улан-Батор, где в настоящее время проживает более 1,3 млн человек, то есть около половины населения Монголии; горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт» – одно из крупнейших в Азии предприятий по добыче и обогащению меди и молибдена; золотые прииски на р. Туул и р. Хара. В российской части выделяются Улан-Удэ с развитой промышленностью и населением около 400 тыс. человек, а также Закаменск, где особую экологическую опасность представляют хвостохранилища бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, - говорится в работе представителей МГУ.







Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2019 года учёные МГУ назвали основные загрязнители Байкала. В числе источников загрязнения уникального озера упоминается в результатах исследования и предприятие Закаменска - Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат. Оно было закрыто в 1998 году.- В монгольской части бассейна значительное техногенное воздействие на речные воды оказывают город Улан-Батор, где в настоящее время проживает более 1,3 млн человек, то есть около половины населения Монголии; горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт» – одно из крупнейших в Азии предприятий по добыче и обогащению меди и молибдена; золотые прииски на р. Туул и р. Хара. В российской части выделяются Улан-Удэ с развитой промышленностью и населением около 400 тыс. человек, а также Закаменск, где особую экологическую опасность представляют хвостохранилища бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, - говорится в работе представителей МГУ.

В Сети недавно появилась видеозапись, где жительница республика показывает реку Модонкуль в Закаменском районе, которая стала оранжевой.- Посмотрите, у нас в Закаменске течёт такая оранжевая вода, прямо оранжевая, никогда такой воды не было. Она была бирюзового цвета, такого голубоватого цвета, ну, из-за того, что у нас «Джидакомбинат» здесь всегда работал – обогатительная фабрика. Но оранжевой реки никогда не было. Я не знаю, может, это экологическая катастрофа. Не знаю, что это такое. Скорее всего, это какие-то химикаты, либо дамбу какую-то прорвало, - говорит в ролике девушка.Затем она отмечает, что не знает – к кому обращаться, «в какие колокола бить», чтобы сообщить об оранжевой воде.- Река Модонкуль является притоком реки Джиды, река Джида является притоком Селенги, а Селенга, соответственно, в Байкал попадает, - уточняет жительница республики.