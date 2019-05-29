В Улан-Удэ пройдут первые соревнования по фигурному катанию

31 мая Ледовая арена IceМЕТР откроет свои двери для 70 начинающих спортсменов-фигуристов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов



В этот день состоятся открытые соревнования по фигурному катанию на коньках. Организаторами являются федерация фигурного катания Бурятии и первая крытая ледовая арена «IceМЕТР», которая начала свою работу несколько месяцев назад и уже готова принять у себя соседние регионы.



- До появления крытой арены, к сожалению, у нас не было возможности проводить тренировки на должном уровне и готовить спортсменов. Сейчас у нас есть все условия, для проведения тренировочного процесса, как и на льду, так и занятия по хореографии и растяжке. На данный момент уровень наших спортсменов не может в полной мере составить конкуренцию для соседних регионов, где крытые арены работают уже не первый год. Но для наших воспитанников данные соревнования станут большим шагом и позволят выйти на новый уровень, - отмечает Оксана Размахнина, президент федерации фигурного катания Бурятии.



Программа мероприятия:



9:00 – Начало соревнований (произвольные программы 3 юношеского разряда, 2 юношеского разряда,1 юношеского разряда);



11:30 - Торжественный парад открытия соревнований;



12:00 - Продолжение соревнований (Продолжение соревнований (произвольные программы «Юный фигурист», «Юный фигурист новичок»).



- В ближайшем будущем при совместной работе с федерацией фигурного катания, федерациями хоккея с мячом и шайбой планируется выстроить единый план мероприятий по проведению сборов, соревнований и показательных выступлений на Ледовой арене доступный для любителей ледовых видов спорта, - заявил Павел Барнашов управляющий Ледовой ареной ICE МЕТР.



На этом мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей не заканчиваются. 1 и 2 июня пройдут хоккейные баталии среди детских хоккейных команд: «Онохой Спайк», «Селенга», «Энергия», «Хара Моритон» на «Кубок IceМЕТРа». Соревнования пройдут в два дня для разных возрастных категорий.



