Ангарчане добровольно сдали 16 единиц незаконного оружия

Им выдали денежные выплаты



В Иркутской области проводятся профилактические мероприятия по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе.



В 2018 году жители Ангарска добровольно сдали 16 единиц незаконно хранящегося оружия. Из них 1 нарезное, 9 единиц гладкоствольного, 6 газовых орудий и 2 667 боеприпасов.



Также проведены проверки правил хранения легального оружия и наличие лицензий. За различные нарушения аннулировано 37 лицензий и разрешений на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия.



По закону, в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Всем добровольно сдавшим оружие предоставлены денежные выплаты в размере от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от вида оружия, а также его исправности.



При сдаче оружия жителям Ангарского городского округа необходимо обращаться в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Иркутской области по адресу: г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 5, а также в территориальные отделы полиции. При сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов при себе необходимо иметь паспорт. Для получения выплаты понадобятся также СНИЛС и ИНН.



Мероприятия по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе будут продолжены, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.