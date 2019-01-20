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Ангарчане добровольно сдали 16 единиц незаконного оружия

Ангарчане добровольно сдали 16 единиц незаконного оружия
Общество,  Фото:pixabay.com
Им выдали денежные выплаты

В Иркутской области проводятся профилактические мероприятия по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе.

В 2018 году жители Ангарска добровольно сдали 16 единиц незаконно хранящегося оружия. Из них 1 нарезное, 9 единиц гладкоствольного, 6 газовых орудий и 2 667 боеприпасов.

Также проведены проверки правил хранения легального оружия и наличие лицензий. За различные нарушения аннулировано 37 лицензий и разрешений на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия.

По закону, в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Всем добровольно сдавшим оружие предоставлены денежные выплаты в размере от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от вида оружия, а также его исправности.

При сдаче оружия жителям Ангарского городского округа необходимо обращаться в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Иркутской области по адресу: г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 5, а также в территориальные отделы полиции. При сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов при себе необходимо иметь паспорт. Для получения выплаты понадобятся также СНИЛС и ИНН.

Мероприятия по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе будут продолжены, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
Иркутская область оружие
 
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