В Улан-Удэ прошёл «Праздник бурятского языка»



26 октября в Улан-Удэ прошла интерактивная площадка в одном из торговых центров «Буряад хэлэнэй hайндэр» («Праздник бурятского языка»).



Горожане приняли участие викторине, сыграли в народные игры, побывали у фотозоны и школы бурятских традиций. Также состоялась презентация бурятских игрушек и презентации полнометражного мультфильма «Архан».

