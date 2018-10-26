В Улан-Удэ прошёл «Праздник бурятского языка»

Состоялась викторина и народные игры
26 октября в Улан-Удэ прошла интерактивная площадка в одном из торговых центров «Буряад хэлэнэй hайндэр» («Праздник бурятского языка»).
Горожане приняли участие викторине, сыграли в народные игры, побывали у фотозоны и школы бурятских традиций. Также состоялась презентация бурятских игрушек и презентации полнометражного мультфильма «Архан».
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