В рамках проекта родители и их дети смогут почитать книги, принять участие в играх, викторинах
13 октября жители Улан-Удэ станут участниками всероссийского коммуникационного проекта «Книжный клуб». «Книжный клуб» откроется в ТРЦ «Пионер» 13 октября в 12:00 часов.
Проект «Книжный клуб» поможет детям и родителям сблизиться, лучше понять друг друга, мамам и папам - узнать о преимуществах диалоговых форм воспитания.
- Родителям и их ребятишкам будет предложен формат, в котором они смогут провести время с интересом и пользой друг для друга – совместное чтение и досуг в «Книжном клубе». Семьям расскажут о книгах, чтение которых рождает добрые чувства и помогает понять друг друга, а также здесь проведут увлекательные викторины, розыгрыши. Вместе с родителями книги почитают литераторы Улан-Удэ, для детей будет организована игровая зона с развивающими занятиями по книгам, участвующим в акции, - сообщают организаторы в официальной группе ТРЦ.
На празднике родители и дети смогут поучаствовать в конкурсах, по результатам которых получат книги от организаторов. Также у всех желающих будет возможность сфотографироваться на память в креативной фотозоне. В конце мероприятия книги «Книжного клуба» будут переданы многодетным и приёмным семьям Улан-Удэ.
«Книжный клуб» откроется в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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