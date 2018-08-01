С начала года услугой воспользовались 2 тысячи человек
С начала года в Приангарье на оплачиваемых общественных работах задействовали две тысячи человек из числа безработных граждан и граждан, ищущих работу. Организация такого вида занятости была на предприятиях и в учреждениях сфер здравоохранения, образования, государственных и муниципальных услуг, оказания услуг населению в рамках мероприятий активной политики занятости населения.
Участники общественных работ проводили обработку документов, ведение баз данных, благоустройство территорий населённых пунктов, а также занимались уборкой горючего мусора на территориях муниципальных образований в течение пожароопасного сезона.
– На граждан, занятых на оплачиваемых общественных работах, распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании. Им выплачивается заработная плата за счёт средств работодателей, организующих работы, её размер должен быть не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством. Сейчас он составляет 11,2 тысячи рублей, – отметила заместитель министра труда и занятости Иркутской области Елена Егорова.
Дополнительно к заработной плате безработным гражданам выплачивается материальная поддержка из средств областного бюджета.
Замминистра также подчеркнула, что участники мероприятий временной занятости имеют возможность получать доход в период поиска постоянной работы. Работодатели со своей стороны могут выбрать хорошо зарекомендовавшего себя работника на постоянное место, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Безработных иркутян приглашают на общественные работы
Общество, Фото:
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