Иркутский студент стал чемпионом мира по тайскому боксу

Ему вручили специальный приз «Fair Play»



Иркутянин Алексей Федотов стал чемпионом мира по тайскому боксу среди студентов. Международные соревнования прошли с 21 по 30 июля в Таиланде.



Алексей Федотов выступал в весовой категории до 75 килограмм. В финале иркутский боец победил Али Чоукаира из Ливана. Также по итогам соревнований Алексею вручили специальный приз «Fair Play» и дружбы.



В общекомандном зачёте сборная команда России заняла второе место. На первом месте хозяева турнира, замыкают тройку лидеров спортсмены из Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

