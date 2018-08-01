Ему вручили специальный приз «Fair Play»
Иркутянин Алексей Федотов стал чемпионом мира по тайскому боксу среди студентов. Международные соревнования прошли с 21 по 30 июля в Таиланде.
Алексей Федотов выступал в весовой категории до 75 килограмм. В финале иркутский боец победил Али Чоукаира из Ливана. Также по итогам соревнований Алексею вручили специальный приз «Fair Play» и дружбы.
В общекомандном зачёте сборная команда России заняла второе место. На первом месте хозяева турнира, замыкают тройку лидеров спортсмены из Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутский студент стал чемпионом мира по тайскому боксу
Общество, Фото:
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