Новый пункт детской молочной кухни заработал в Иркутске

До конца года планируют открыть ещё 5 точек



Новый пункт детской молочной кухни открылся в Иркутске. Он стал 21-м по счёту, где будет оказываться дополнительная мера социальной поддержки для иркутян – бесплатное предоставление некоторых видов молочной продукции детям в возрасте от шести месяцев до двух лет, проживающим в малоимущих семьях.



– До этого ближайший пункт был расположен в здании детской поликлиники № 1на улице Трилиссера, 105. Там льготное питание получают около 120 человек. Мы сделали срез и выяснили, что большинству будет удобнее получать молочную продукцию в новом пункте, – отметил директор МУП «Комбинат питания Иркутска» Виктор Беляев.



В 2017 году бесплатные молочные продукты ежемесячно получали около 1700 детей. На эти цели из городского бюджета было выделено более 24 миллионов 700 тысяч рублей. В 2018 году льготой пользуются свыше 1500 детей в месяц, за полгода было израсходовано 13,5 миллионов рублей.



Льгота предоставляется с марта 2014 года. За этот период её получателями стали более 6500 малышей. В планах - до конца года открыть ещё пять пунктов детской молочной кухни, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.