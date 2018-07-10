В общей копилке у сборной России пять золотых медалей
7 июля в канадском Гуэльфе прошёл международный турнир по вольной борьбе - Кубок Канады. Спортсменкам из Бурятии в составе сборной России удалось завоевать три золотых медали.
В весовой категории до 53 кг первое место заняла Стальвира Оршуш. В финальной схватке ей противостояла соперница из Канады Диана Вейкер. Третье место заняла Джие Ни из Китая.
В весовой категории до 55 кг золото Кубка Канады в свою копилку добавила Нина Менкенова. Она одолела в финальной схватке Пуэрто-Риканку Габриэлле Рамос. Бронзовая награда досталась Каре Наниа, представляющей Канаду.
В весовой категории до 57 кг на высшую ступень пьедестала почёта забралась Ирина Ологонова. В финальной схватке она сразилась с хозяйкой турнира Ханнах Тайлон. Бронза досталась Александрии Таун, представляющей Канаду.
В общей копилке на турнире у сборной России пять золотых медалей, три серебряных и одна бронзовая медаль, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Борицы из Бурятии завоевали три золота на Кубке Канады
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