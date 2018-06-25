В Бурятии не зарегистрировано ни одного лесного пожара

Работы по тушению в республике не ведутся



На утро 25 июня в Бурятии не зарегистрировано ни одного лесного пожара, на которых проводятся работы по тушению, сообщает Федеральная Авиалесоохрана.



Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в республике были ликвидированы 5 последних возгораний на площади около 150 гектаров - в Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском районах.



Под наблюдением в Бурятии находится 2 термоточки в Баунтовском и Муйском районах. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён.





