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В Бурятии установили крест на месте разрушенной часовни

Общество, 
В честь этого события состоялся крестный ход

20 июня в селе Зырянск Прибайкальского района прошёл крестный ход в честь установления поклонного креста на горе, на месте часовни Параскевы Пятницы, которая была разрушена в советские годы.

- Крестный ход начался после литургии в монастыре. С тропарями кресту и всем святым молящиеся прошли по селу, поднялись на гору, где у креста протоиерей Александр Барашкин и матушка Ника прочитали акафист. Игуменья Ника поздравила всех зырянцев с их местным праздником и призвала серьёзно относиться к кресту как орудию защиты, - сообщает Бурятская митрополия.

После верующие приложились к святыням, которые привезли из монастыря: кресту с частицей Животворящего Креста Господня, Владимирской иконе Божией Матери, иконам Святителя Иннокентия Иркутского и Параскевы Пятницы с частицами мощей.

Крестный ход уже несколько лет организуют сёстры монастыря. 
православие крестный ход
 
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