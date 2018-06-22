Бурятская колония продала поросят и гусей

Продукция была продана на Центральном рынке в Гусиноозёрске



Исправительная колония № 1 представила свою продукцию на ярмарке на Центральном рынке города Гусиноозёрск.



- Здесь была представлена и продана натуральная сельскохозяйственная продукция, производимая на площадях учреждения, в том числе продукция животноводства – поросята, утки, гуси, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



Колония в ходе ярмарки также получила новые заказы.

