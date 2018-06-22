Продукция была продана на Центральном рынке в Гусиноозёрске
Исправительная колония № 1 представила свою продукцию на ярмарке на Центральном рынке города Гусиноозёрск.
- Здесь была представлена и продана натуральная сельскохозяйственная продукция, производимая на площадях учреждения, в том числе продукция животноводства – поросята, утки, гуси, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Колония в ходе ярмарки также получила новые заказы.
Бурятская колония продала поросят и гусей
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