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В муниципальных автобусах Улан-Удэ цена проезда выросла до 20 рублей
Общество, 11.01.2018 11:28 Фото:
До недавнего времени в автобусах муниципального предприятия по маршрутам № 2, № 37 брали с пассажиров 17 рублей
Цена проезда в больших автобусах, двигающихся по маршрутам № 2, № 37, совсем недавно составляла 17 рублей. Правда, касалось это только транспорта МУП «Городские маршруты». Недавно стоимость в указанных автобусах повысилась до 20 рублей. Никакого нарушения в этом случае нет, пояснили в администрации Улан-Удэ.
- Это решение Улан-Удэнского городского совета от 25 февраля 2016 года, в котором установлен предельный (максимальный) тариф на перевозку пассажиров в автомобильном транспорте общего пользования в городском сообщении на территории города в размере 20 рублей, - пояснил «Байкал-Daily» начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Сергей Будагаев.
Отметим, что на других направлениях автобусов МУП «Городские маршруты» цена проезда составляла и ранее 20 рублей.
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