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Цены на квартиры в Улан-Удэ становятся «золотыми»

Цены на квартиры в Улан-Удэ становятся «золотыми»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Стоимость «квадрата» на рынке недвижимости выросла уже до 60 тысяч, но и это никого не останавливает

Цены на жильё в Бурятии – как на первичном, так и на вторичном рынке жилья – резко взлетели.

- По результатам выборочного обследования в IV квартале 2019 года средняя цена одного квадратного метра общей площади проданных квартир по всем типам на первичном рынке жилья составила 46 275 рублей, на вторичном рынке – 52 926 рублей, - сообщили в Бурятстате.

Резкий рост зафиксирован именно на вторичном рынке: годом ранее средняя цена за «квадрат» была 47 тысяч. Несколько лет назад цены были ещё ниже – порядка 35 тысяч рублей.

Эксперты полагают, что цены будут увеличиваться и дальше. Уже сейчас в связи с «дальневосточной ипотекой» под 2% растёт как на дрожжах ценник на новостройки. Риелторы поясняют: цены уже намного выше озвученных Бурятстатом.

- Если мы берём зону города, на сегодня цены в 46 тысяч нет. С чем это связано? Заработала «дальневосточная ипотека» в 2% семьям и одиноким родителям до 35 лет. Надо понимать, что город в принципе небольшой. У одного из застройщиков долгострои стояли недалеко от центра города, сейчас строится первая секция. Застройщик продавал квартиры и отдавал подрядчикам (чтобы не платить деньгами) по цене 45, 46, 48 тысяч за квадратный метр. Что произошло буквально за две недели? Этот же застройщик со всеми подрядчиками рассчитался «живыми» деньгами. И здесь всё продали под эту ипотеку – даже то, что ещё не построено. По 58-60 тысяч, - рассказал «Байкал-Daily» президент Союза риелторов Сибири, член Национального совета Российской Гильдии риелторов Андрей Нечаев.

Он отмечает, что на рынке наблюдается большой ажиотаж, все готовы переплачивать из-за льготной ипотеки.

- Согласитесь, условия очень хорошие, 2% - это супер, конечно. А брать-то у нас как раз нечего. Иркутск в 14-м году приостановил как бы большую стройку, но не глобально, из 56-60 игроков осталось 40. Но это примерно. У нас же из тех же 20 игроков осталось, грубо говоря, три. Соответственно, возник дефицит, который порождает рост цены. И вот эта вот цена – это ещё не цена на самом деле. Новых домов-то просто нет. Если бы дома стояли уже практически готовые, к примеру - под сдачу через полгода, то цена в топовых местах Улан-Удэ составляла бы 100 тысяч за квадратный метр, - продолжает эксперт.

Президент Союза риелторов Сибири добавляет, что вслед за «первичкой» в Улан-Удэ не отстаёт соответственно «вторичка».

- «Вторичка» - это как лакмусовая бумажка, то есть раз не могут купить первичку, значит - надо покупать вторичку. Это всё естественный процесс переливающихся сосудов. Дефицит порождает рост цены. Вообще все хотят в новое жильё, но у нас практически площадок-то теперь не осталось под застройку, и ранее все строители остановились – ипотека была дорогой (в среднем 9-10-11%), не особо активно это продавалось. И вторичка подтягивается, соответственно. Почему у нас «вторичка» была всегда дорогая? Потому что у нас «первички» не было, - говорит Андрей Нечаев.

Опять же на «вторичном» рынке цены варьируются – от приемлемых до «кусачих».

- Цена на «вторичке» варьируется в зависимости от локации. Есть топовые дома на Профсоюзной, Модогоева (центр города), цена легко может быть и 80, и 100 тысяч за квадратный метр сейчас. В кварталах, на Мясокомбинате, Стеклозаводе, в отдалённых микрорайонах можно приобрести жильё и за 30 тысяч за квадратный метр, - сообщает эксперт.

По его оценке, цены в Улан-Удэ по сравнению с другими российскими городами считаются ещё нормальными.

- Могу сказать, что цены пока ещё нормальные, потому что средняя цена по другим регионам всё равно выше, в том же Иркутске - хотя сравнивать города, конечно, нельзя, они разные - тоже выше, - заключил Андрей Нечаев.
недвижимость
 
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