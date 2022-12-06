На объекте выполнено всего 15% работ
Контракт с подрядной организацией на ремонт моста в селе Бичура, на 81 км автомобильной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта, будет расторгнут. Подрядчик не смог обеспечить необходимую работу на объекте. Это привело к тому, что работы на мосту в требуемом объёме на 2022 год не были выполнены, сообщили в минтрансе Бурятии.
Ремонт моста начался в этом году. Заказчик принял решение расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком, несмотря на то, что срок завершения работ – конец 2023 года. По объекту пройдут новые торги.
- Несмотря на претензионную работу с нашей стороны, штрафные санкции и указания усилить работу подрядчик должным образом не организовал работу на объекте. В итоге не выполнил тот объём работ, что был запланирован на 2022 год. Поэтому нами принято решение расторгнуть контракт и провести новые торги, - сообщил и.о руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.
На сегодняшний день на объекте выполнено около 15% от всего объёма работ.
В рамках ремонта будут усилены опоры моста, приведён в соответствие габарит, устроено новое покрытие на мосту и подходы к нему, выполнено устройство водоотвода, устройство тротуаров, барьерных и перильных ограждений.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре стало известно о том, что будет расторгнут контракт с подрядчиком на капремонт дороги в Баргузинском районе. Сдать объект должны были уже в конце года. Однако готовность объекта составляла не более 25%.
Также ранее зампред правительства Бурятии Евгений Луковников жёстко раскритиковал работу подрядчика, ремонтирующего дорогу в Прибайкальском районе. Луковников поручил расторгнуть контракт с дорожной фирмой.
В Бурятии расторгнут контракт с подрядчиком, ремонтирующим мост
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 06.12.2022
На объекте выполнено всего 15% работ
Бизнес, 05.12.2022
Будут построены производства цемента, извести и домокомплектов
Бизнес, 05.12.2022
Для участия нужно оформить «Универсальную» кредитную карту
На сегодня он есть лишь в 43 регионах страны
Предприятие планирует производить около 900 тонн молока в год
Собственник участка три года игнорировал предписания
МегаФон обеспечил надёжной мобильной связью один из участков Кедровского месторождения золота, а также удалённый вахтовый посёлок в Бурятии
Сумма штрафа составляет до 250 тысяч рублей
В акции уже приняли участие более 60 фермеров
До настоящего времени не утверждены перспективные планы развития ТОР «Бурятия» и «Забайкалье», созданных ещё в 2019 году
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 30.11.2022
А улан-удэнцам с хорошим опытом готовы платить даже больше обещанного
Бизнес, 30.11.2022
Жалоб по теплу стало меньше. Их количество снизилось более чем на 45 процентов
Бизнес, 28.11.2022
В общественном транспорте Улан-Удэ с 1 сентября действует скидка при оплате проезда загруженной в смартфон картой «Мир»
Бизнес, 28.11.2022
билайн бизнес и компания DataFort помогли АО «Новосибирскэнергосбыт» реализовать стратегию диджитал трансформации предприятия