Ремонт шёл с серьёзным отставанием по графику
Контракт с подрядчиком на капремонт дороги в Баргузинском районе Бурятии будет расторгнут. Такое решение принял зампред правительства республики Евгений Луковников по итогам рабочей поездки в район.
Муниципальный контракт на капитальный ремонт участка с 24 по 30 км местной дороги Шапеньково – Уро – Душелан – Суво – Бодон – Ина – Баянгол – Соел – Хилгана – Буксыкен был заключён в 2021 году. Сдать объект должны были уже в конце текущего года. Однако на сегодняшний день готовность объекта составляет не более 25%.
К работам на объекте подрядчик приступил в 2021 году. Однако в ходе работ выявились слабые (переувлажнённые) грунты в основании, не учтённые в проектной документации. Потребовалась корректировка проекта, предусматривающая переходный тип покрытия. По договоренности с заказчиком – администрацией Баргузинского района – подрядчик своими силами произвел корректировку проекта. В июне 2022 года было получено положительное заключение Госэкспертизы.
- Капитальный ремонт шестикилометрового участка местной автодороги идёт с отставанием по календарному графику. В том числе связано это с корректировкой проектной документации. Тем не менее, сдать объект должны были уже в этом году, но на сегодняшний день мы видим, что объём работ выполнен небольшой, всего 24,3%. Сроки для подрядчика все вышли, поэтому необходимо начинать процедуру расторжения, - отметил Евгений Луковников.
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, на реализацию объекта предусмотрено более 100 миллионов рублей из дорожного фонда Бурятии с долевым финансированием из местного бюджета.
Напомним, ранее зампред правительства Бурятии Евгений Луковников жёстко раскритиковал работу подрядчика в Прибайкальском районе. Луковников поручил расторгнуть контракт с дорожной фирмой.
В Бурятии расторгнут ещё один контракт на капремонт дороги
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