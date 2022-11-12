В Бурятии расторгнут контракт с проблемной дорожной фирмой













Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников жёстко раскритиковал работу подрядчика на участке 4-17 км региональной дороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино в Прибайкальском районе. Луковников поручил расторгнуть контракт с дорожной фирмой.Капремонт на объекте стартовал в прошлом году. По контракту ввод в эксплуатацию должен был состояться в конце ноября этого года, однако сейчас работы завершены лишь на 60%, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.Ремонтируемый участок проходит через несколько сёл – Итанца, Кома и Шергино. Отставание на объекте заказчик фиксировал в течение всего 2022 года, велась претензионная работа.- Во время рабочих выездов на объект фиксировалось отсутствие на объекте необходимого объёма трудовых ресурсов и строительной техники. Постоянно нарушались сроки календарного графика. Это естественно привело к тому, что объект не удалось ввести в эксплуатацию в срок, установленный госконтрактом. Теперь у нас есть основание для расторжения. Процедуру начнём в самое ближайшее время. После того, как контракт будет расторгнут, будут объявлены торги на определение нового подрядчика, - сообщил Евгений Луковников.