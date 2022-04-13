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В Бурятии владельцев магазинов уличили в большой наценке на продукты

В Бурятии владельцев магазинов уличили в большой наценке на продукты
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В ситуации разбирались прокуратура и Республиканская служба по тарифам

Прокуратура Окинского района Бурятии обнаружила слишком большую наценку на продукты в магазинах села Орлик.

- Выявлено, что пятью владельцами магазинов допущено превышение предельных размеров торговых надбавок на отдельные продукты, такие как чай, яйцо куриное, масло сливочное и молоко, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прокуратура района внесла пять представлений индивидуальным предпринимателям. После этого цены в магазинах снизили.

Кроме того, в отношении бизнесменов возбуждено пять дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ «Завышение установленных надбавок к ценам». Республиканская служба по тарифам назначила виновным наказания в виде предупреждений.

Отметим, проблема цен на продукты обострилась в последнее время. В конце марта глава Бурятии Алексей Цыденов поручил сдержать рост цен на социально значимые товары.

- То, что сейчас происходит, когда разные, не всегда ответственные лица, пытаются нажиться на ситуации. Это надо пресекать, чтобы у них не было такой возможности, - отмечал глава. 
магазин продукты питания

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