В ситуации разбирались прокуратура и Республиканская служба по тарифам
Прокуратура Окинского района Бурятии обнаружила слишком большую наценку на продукты в магазинах села Орлик.
- Выявлено, что пятью владельцами магазинов допущено превышение предельных размеров торговых надбавок на отдельные продукты, такие как чай, яйцо куриное, масло сливочное и молоко, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Прокуратура района внесла пять представлений индивидуальным предпринимателям. После этого цены в магазинах снизили.
Кроме того, в отношении бизнесменов возбуждено пять дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ «Завышение установленных надбавок к ценам». Республиканская служба по тарифам назначила виновным наказания в виде предупреждений.
Отметим, проблема цен на продукты обострилась в последнее время. В конце марта глава Бурятии Алексей Цыденов поручил сдержать рост цен на социально значимые товары.
- То, что сейчас происходит, когда разные, не всегда ответственные лица, пытаются нажиться на ситуации. Это надо пресекать, чтобы у них не было такой возможности, - отмечал глава.
В Бурятии владельцев магазинов уличили в большой наценке на продукты
Бизнес, Фото:
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