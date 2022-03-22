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Глава Бурятии поручил пресекать спекулятивный рост цен

Глава Бурятии поручил пресекать спекулятивный рост цен
Экономика, 
Алексей Цыденов дал поручение министру экономики

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил сдержать рост цен на социально значимые товары. На оперативном штабе по экономике глава дал соответствующее правительства министру экономике Екатерине Кочетовой.

- То, что сейчас происходит, когда разные, не всегда ответственные лица, пытаются нажиться на ситуации. Это надо пресекать, чтобы у них не было такой возможности, - заявил Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии было решено выделить 20 миллионов рублей на компенсацию расходов производителям хлеба. Благодаря этому предприниматели должны будут сохранить цену на хлеб по состоянию на 1 марта.

- Надо обеспечивать наших производителей хлебобулочных, кондитерских изделий, вообще производителей наших, базовым сырьём. Если для этого нужно будет выделить дополнительное финансирование для кредитования, обеспечить гарантийное обеспечение, чтобы поставщик мог кредитоваться, мы можем это поддержать, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Глава Бурятии попросил добавить этот пункт в предложения минэкономики и быстро его отработать.

Кроме того, ещё одной крупной мерой для сдерживания роста цен на продукты должно стать включение торговых сетей «Абсолют» и «Титан» в перечень федеральных системообразующих организаций. В такой перечень входят, например, предприятия машиностроения, медицинской промышленности, металлургии и пр. Формально бурятские торговые сети не подпадают под критерии, но для Бурятии сделают исключение.

Это позволит получать торговым сетям кредиты по льготной ставке 10%. Сейчас большинство поставщиков поставку товаров стали делать не с отсрочкой платежа под реализацию, а по 100% предоплате. С учётом этого выросла потребность в оборотном кредитовании. Включение «Абсолюта» и «Титана» в федеральный список системообразующих предприятий позволит решить этот вопрос.

В целом же рост цен на многие позиции жители Бурятии наблюдают своими глазами. В середине марта руководитель Бурятского УФАС Виктор Грибко заявил, что ряд товаров подорожал на 40%. По поводу необоснованного роста цен будут приняты меры реагирования. 
цены на продукты питания

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