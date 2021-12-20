Запущены не чартерные, а регулярные полёты
Сегодня, 20 декабря, состоялся первый рейс авиакомпании S7 Airlines из Улан-Удэ на Пхукет (Таиланд).
Прямые регулярные полёты будут выполняться раз в неделю по понедельникам. Вылет из аэропорта Улан-Удэ в 14:25, прилёт на Пхукет в 20:40. Обратный рейс вылетает также в понедельник. Вылет из аэропорта Пхукета в 21:40, прилёт в Улан-Удэ в 05:40 на следующий день, сообщили в пресс-службе S7 Airlines.
Ранее авиакомпания запустила прямые регулярные рейсы на Пхукет из Иркутска, Новосибирска и Владивостока.
Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев дал понять, что считает произошедшее историческим событием.
- Сегодня первый регулярный рейс Улан-Удэ - Пхукет в истории аэропорта «Байкал». Мы летали чартерами, но это новая страница! – написал Гармаев на своей странице.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее были опасения по поводу рейсов на Пхукет так как продажи билетов стартовали не слишком активно. Однако затем спрос на билеты заметно вырос.
Авиарейс Улан-Удэ – Пхукет запущен
Бизнес, Фото:
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