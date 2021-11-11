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Продажи билетов из Улан-Удэ в Пхукет «зашевелились»

Продажи билетов из Улан-Удэ в Пхукет «зашевелились»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Туроператоры начали продажу туров в Таиланд с вылетом из Улан-Удэ

Спрос на билеты на рейс «Улан-Удэ – Пхукет» вырос. Об этом сообщил накануне гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Зашевелились продажи на рейс Улан-Удэ - Пхукет! Друзья, рейс будет, не сомневайтесь! – написал на своей странице Дмитрий Гармаев.

Турагентства начали продажу туров на популярный курортный остров Таиланда с вылетом из аэропорта Улан-Удэ, а не из Иркутска. Жители Бурятии ждали именно этого, так как в основном предпочитают готовые пакетные туры (авиабилеты + гостиница + трансфер и страховка), нежели самостоятельные путешествия.

В комментариях на странице Дмитрия Гармаева улан-удэнцы пишут, что по-прежнему опасаются нового ввода различных ковидных ограничений. «Как можно с такой уверенностью утверждать, что рейс будет? Это при нашей то ковидной ситуации!? Или...мы чего-то не знаем?» - поинтересовался местный житель.

На это директор аэропорта «Байкал» выразил уверенность, что «всё будет хорошо». «Россия ежедневно открывает новые международные направления с другими странами, сезон ОРВИ проходит», - ответил Дмитрий Гармаев.

Первый рейс в Таиланд из столицы Бурятии состоится 20 декабря. Рейсы будет осуществлять авиакомпания S7.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях были опасения по поводу рейсов, так как продажи билетов стартовали не слишком активно.



авиаперевозки туризм

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