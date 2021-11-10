Улан-удэнцы пока неохотно покупают авиабилеты в Таиланд

С 20 декабря из Улан-Удэ запустят прямые авиарейсы на Пхукет – популярный у туристов остров в Таиланде. Право на перевозки получила авиакомпания S7.
Накануне, 9 ноября, гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил о не самом высоком спросе на авиабилеты. Как выяснилось, в соседнем Иркутске уровень продаж намного выше.
- А где пассажиры в Таиланд, о котором мы так долго мечтали? Цены наравне с Иркутском, но там полные рейсы, а из Улан-Удэ... –написал в соцсетях Дмитрий Гармаев у своих подписчиков.
Стоимость билетов, действительно, различается. Из Улан-Удэ на Пхукет можно улететь почти за 31 тысячу рублей, в Иркутске цены стартуют от 43 тысяч.
В комментариях пользователи назвали причины, по которым они сами не готовы покупать билеты. Многих смущают условия въезда в Таиланд. Кроме того, объясняют пользователи, средний житель Бурятии менее обеспечен, чем средний иркутянин. Также туристы опасаются нестабильной ситуации с пандемией и возможных новых ограничений: «Мало кто рискнёт планы строить даже на следующую неделю, а тут декабрь. Не понятно, что будет к Новому году и куда лететь - либо в трубу, либо в Таиланд...» Кроме того, пользователи указывают, что тех, кто самостоятельно отправляется на «зимовку» всё же меньшинство, большинство же предпочитают покупать туры.
Вечером 9 ноября Дмитрий Гармаев сообщил, что уже 45 человек купили билеты на рейс в Таиланд из Улан-Удэ.
Отметим, российские туристы вернулись на Пхукет только недавно: 6 ноября из Москвы на главном курортном острове Таиланда приземлился рейс из Москвы. На борту находились 275 пассажиров. ТАСС сообщает, что самолеты будут летать из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте).