Сбер представил уникальное семейство виртуальных ассистентов

Они запишут к врачу, закажут пиццу и поддержат разговор



24 сентября Сбербанк провёл большую онлайн-конференцию, на которой рассказал о своей самой большой трансформации за всю историю, представив новый зонтичный бренд – Сбер. Также на конференции прошла презентация семейства виртуальных ассистентов «Салют».



«Салют» — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и мировоззрением. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа.



Сбер, Джой и Афина — так зовут виртуальных ассистентов, которые совсем скоро станут доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях Сбербанк Онлайн и СберСалют, так и в ряде смарт-устройств под брендом Сбер и не только.



Сбер — продвинутый, разбирается в технологиях. Любит красивые, сложные аббревиатуры, при этом лёгок в общении. Интроверт, ценит порядок, но не прочь подурачиться и поиграть. Говорит голосом актёра дубляжа Даниила Щебланова.



Джой — жизнерадостна, обладает высоким эмоциональным интеллектом, помогает решать бытовые вопросы, освобождая время своего пользователя. Оптимист и экстраверт, но уважает личные границы. Говорит голосом актрисы дубляжа Татьяны Ермиловой.



Афина — стремится сделать своего пользователя максимально продуктивным и эффективным, помогает структурировать дела. Следует правилам и соблюдает порядок во всём, систематизирует информацию. Её озвучила телеведущая Анастасия Чернобровина.



- Мы первыми в мире создали не просто помощника, а целое семейство AI-персонажей, чтобы дать пользователям возможность выбирать, с кем им комфортнее в данный момент общаться. Ассистентов семейства «Салют» отличает высокий эмоциональный интеллект: благодаря продвинутой диалоговой платформе каждый персонаж способен поддерживать диалог в свойственной только ему манере, - рассказал Константин Круглов, CEO SberDevices.



Помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги родственникам или оплатить мобильную связь. Все ассистенты обладают одинаковым набором способностей, поэтому, выбирая одного из них или переключаясь между ними, пользователь в любом случае получает все возможности технологической платформы и экосистемы Сбера.



Чтобы активировать виртуального ассистента на своем смарт-устройстве, достаточно поприветствовать его словом «Салют!», тогда на обращение ответит выбранный в начале взаимодействия персонаж. Либо можно сказать: «Салют, Сбер!» или «Салют, Афина!», если хочется обратиться сразу к конкретному помощнику.



Семейство ассистентов разработано командой SberDevices, которая занимается проектированием умных устройств. «Салют» работает на платформе процессинга естественного языка SmartNLP, включающей в себя в том числе речевые технологии. Благодаря им функции устройств становятся доступными пользователям, а ассистенты семейства могут общаться. На платформе осуществляется обработка входящих текстовых запросов пользователей и исходящих ответов ассистентов, запуск функционала и приложений.



SberDevices — компания экосистемы Сбера, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

