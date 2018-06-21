На границе Забайкалья изъяли более 5 тысяч сигарет-стиков

Их вёз гражданин Китая
5800 штук нагреваемых табачных палочек (стиков), упакованных в блоки прямоугольной формы с надписями «HEETS», «TURQUOISE LABEL», «HEATSTICKS», «FOR USE WITH IQOS», «200 СТIKIB BAГА ТЮТЮНУ 10 X 6,1 G» обнаружили таможенники в МАПП Забайкальск. Их вёз гражданин КНР, который следовал из Китая в Россию, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
«IQOS» - торговая марка табачной компании, под названием которой была разработана особая система для курения посредством нагревания специального табачного стика.
Упакованные блоки с табачными палочками в пакетах были обнаружены в салоне автобуса.
Гражданин КНР пассажирскую таможенную декларацию не предъявил.
После обнаружения незадекларированного товара гражданин КНР пояснил, что табачные изделия перемещал по просьбе друга.
В отношении мужчины возбуждено дело об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ.
Табак и табачные изделия в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 гр. табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 гр. включены в перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования.
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