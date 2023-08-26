В Забайкалье следователи проверяют информацию о нападении собак на девочку

Проводится доследственная проверка



26 августа читинские СМИ сообщили о нападении безнадзорных собак на маленькую девочку. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.



- Следователи СК проведут проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Будут установлены и опрошены пострадавшая в результате нападения животных девчонка и её родители, а также очевидцы этого происшествия, - сообщили в пресс-службе следкома.



Кроме того, следователи опросят должностных лиц органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания горожан. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.



