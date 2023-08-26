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В Забайкалье следователи проверяют информацию о нападении собак на девочку

В Забайкалье следователи проверяют информацию о нападении собак на девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Проводится доследственная проверка

26 августа читинские СМИ сообщили о нападении безнадзорных собак на маленькую девочку. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

- Следователи СК проведут проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Будут установлены и опрошены пострадавшая в результате нападения животных девчонка и её родители, а также очевидцы этого происшествия, - сообщили в пресс-службе следкома.

Кроме того, следователи опросят должностных лиц органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания горожан. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Забайкальский край Чита собаки дети

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