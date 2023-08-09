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На пропавшего жителя Иркутской области могли напасть дикие звери

На пропавшего жителя Иркутской области могли напасть дикие звери
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина ушёл в лес и исчез

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» по факту безвестного исчезновения 34-летнего мужчины.

В ходе предварительного следствия установлено, что 6 июля стажёр охранника частного охранного предприятия вышел с рабочего места – поста охраны, расположенного в посёлке Новая Игирма на 11 км автомобильной дороги «Восточная Магистраль» (жилой вагончик), и ушёл в лес. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр участка местности в лесу, где обнаружены следы человека и мужской туфель чёрного цвета. Со слов работника охранной организации, он принадлежит пропавшему стажёру.

По сведениям общественной организации охотников и рыболовов в месте пропажи имеется большое количество медведей, волков, рысей, росомах, которые могут угрожать жизни человека в тайге.

Поисковые мероприятия продолжаются. Расследование уголовного дела находится на контроле в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, сообщили в пресс-службе. 
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