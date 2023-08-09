На пропавшего жителя Иркутской области могли напасть дикие звери

Мужчина ушёл в лес и исчез
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» по факту безвестного исчезновения 34-летнего мужчины.
В ходе предварительного следствия установлено, что 6 июля стажёр охранника частного охранного предприятия вышел с рабочего места – поста охраны, расположенного в посёлке Новая Игирма на 11 км автомобильной дороги «Восточная Магистраль» (жилой вагончик), и ушёл в лес. До настоящего времени его местонахождение не известно.
Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр участка местности в лесу, где обнаружены следы человека и мужской туфель чёрного цвета. Со слов работника охранной организации, он принадлежит пропавшему стажёру.
По сведениям общественной организации охотников и рыболовов в месте пропажи имеется большое количество медведей, волков, рысей, росомах, которые могут угрожать жизни человека в тайге.
Поисковые мероприятия продолжаются. Расследование уголовного дела находится на контроле в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, сообщили в пресс-службе.
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Происшествия, Фото:
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