Жительница Бурятии пырнула собутыльника ножом и заработала срок

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Она два года проведёт в колонии общего режима



Всё произошло ещё в январе в Закаменском районе. Двое местных жителей поссорились во время совместной попойки. В какой-то момент женщина схватила нож и ударила собутыльника лезвием в область спины.



Недавно сельчанка предстала перед судом. Её признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью – по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса.



В итоге злоумышленнице дали два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда, приговор пока не вступил в законную силу.



