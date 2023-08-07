Она два года проведёт в колонии общего режима
Всё произошло ещё в январе в Закаменском районе. Двое местных жителей поссорились во время совместной попойки. В какой-то момент женщина схватила нож и ударила собутыльника лезвием в область спины.
Недавно сельчанка предстала перед судом. Её признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью – по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса.
В итоге злоумышленнице дали два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда, приговор пока не вступил в законную силу.
Жительница Бурятии пырнула собутыльника ножом и заработала срок
Происшествия, Фото:
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