Жительницу Бурятии, которая пырнула человека ножом в грудь, отправят в колонию

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщине дали реальный срок, но с отсрочкой



Жительница Прибайкальского района Бурятии предстала перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Как выяснилось, она напала с ножом на пьяного односельчанина.



Сначала они поссорились. Мужчина, сыпля оскорблениями, схватил даму за правую руку и с силой дёрнул её. Та, в свою очередь, взяла со стола ножик и ударила прибайкальца в грудь с левой стороны. У него было колото-резаное ранение.



На заседании злоумышленница пояснила, что они с потерпевшим помирились и претензий у того нет. Свою вину нападавшая полностью признала и раскаялась. В итоге женщине дали два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой – на основании части 1 статьи 82 Уголовного кодекса РФ. Приговор уже вступил в законную силу.



