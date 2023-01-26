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В Забайкалье в сгоревшем доме обнаружили два трупа

В Забайкалье в сгоревшем доме обнаружили два трупа
Происшествия,  Фото:прокуратура Забайкальского края
Проводится доследственная проверка

25 января в городе Сретенск произошёл пожар в одноквартирном доме, в результате которого погибли двое мужчин. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

Следователи совместно со специалистами МЧС провели осмотр дома, в котором произошёл пожар. В ходе осмотра изъяты предмете, образцы веществ, по ним назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания и его источника.

Установлены личности погибших в огне мужчин, это 53-летний владелец дома и его 56-летний знакомый. Внешних признаков насильственной смерти при осмотре тел не обнаружено, для установления точной причины смерти назначены судебные медицинские экспертизы. Опрошены жители соседних домов.


- По предварительным данным, мужчины накануне употребляли алкоголь и возгорание могло произойти в результате неосторожности при обращении с огнём, либо вследствие непотушенной сигареты. Версия о криминальном характере пожара в настоящий момент следствием в качестве основной не рассматривается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

На место происшествия выехал прокурор Сретенского района Максим Фролов. Представители надзорного ведомства проверят соблюдение требований пожарной безопасности.

По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.


Забайкальский край смерть пожар

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