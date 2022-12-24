В Бурятии при пожаре погиб мужчина

Пожар произошёл утром
Сегодня утром на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в трёхквартирном одноэтажном доме в посёлке Аршан Тункинского района.
- На место происшествия незамедлительно была направлена ПЧ-46. Всего к тушению пожара было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица техники, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
До прибытия пожарных подразделений местными жителями на кровати обнаружен хозяин квартиры без признаков жизни.
Предварительная причина пожара – неправильная эксплуатация электроприборов.
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Происшествия, Фото:
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