В Бурятии при пожаре погиб мужчина

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл утром



Сегодня утром на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в трёхквартирном одноэтажном доме в посёлке Аршан Тункинского района.



- На место происшествия незамедлительно была направлена ПЧ-46. Всего к тушению пожара было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица техники, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



До прибытия пожарных подразделений местными жителями на кровати обнаружен хозяин квартиры без признаков жизни.



Предварительная причина пожара – неправильная эксплуатация электроприборов.



