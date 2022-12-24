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В Бурятии при пожаре погиб мужчина

В Бурятии при пожаре погиб мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл утром

Сегодня утром на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в трёхквартирном одноэтажном доме в посёлке Аршан Тункинского района.

- На место происшествия незамедлительно была направлена ПЧ-46. Всего к тушению пожара было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица техники, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

До прибытия пожарных подразделений местными жителями на кровати обнаружен хозяин квартиры без признаков жизни.

Предварительная причина пожара – неправильная эксплуатация электроприборов.

МЧС

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