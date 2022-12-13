В Бурятии жаждущий пива парень разбил дверь бара





В Северобайкальске росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который сломал дверь в местном баре.- Сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что в одном из питейных заведений города происходит конфликт. Сотрудники незамедлительно прибыли на место инцидента и задержали мужчину возле пивного бара. В ходе разбирательства было установлено, что нетрезвый гражданин после закрытия питейного заведения требовал у персонала продать ему алкоголь, а после отказа сломал входную пластиковую дверь в бар, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.Задержанный – 20-летний житель Иркутской области. Он был доставлен в полицию. Ущерб от его действий составил более 85 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества, ведётся дознание.