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В Бурятии жаждущий пива парень разбил дверь бара

В Бурятии жаждущий пива парень разбил дверь бара
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На место прибыли росгвардейцы

В Северобайкальске росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который сломал дверь в местном баре.

- Сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что в одном из питейных заведений города происходит конфликт. Сотрудники незамедлительно прибыли на место инцидента и задержали мужчину возле пивного бара. В ходе разбирательства было установлено, что нетрезвый гражданин после закрытия питейного заведения требовал у персонала продать ему алкоголь, а после отказа сломал входную пластиковую дверь в бар, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.


Задержанный – 20-летний житель Иркутской области. Он был доставлен в полицию. Ущерб от его действий составил более 85 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества, ведётся дознание.

Росгвардия умышленное повреждение имущества

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