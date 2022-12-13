Житель Бурятии до смерти избил знакомого кочергой и топором

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Расправа произошла во время застолья



В Иволгинском районе Бурятии 43-летний мужчина убил 36-летнего знакомого. Его тело обнаружили рано утром 11 декабря в дачном товариществе «Родник». Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.



На допросе мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия, которые в ближайшее время будут проверены следствием на месте происшествия.



По данным следствия, 9 декабря подозреваемый пришёл в гости к приятелю, проживающему на территории пригородного ДНТ «Родник», с которым стал распивать алкоголь. Впоследствии к их компании присоединились знакомые мужчина и женщина. Вчетвером они продолжили употреблять спиртное.



Вечером 10 декабря на фоне алкогольного опьянения между 43-летним и 36-летним мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В ходе неё подозреваемый металлической кочергой и топором нанёс противнику множество ударов по голове, телу и конечностям, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший некоторое время оставался жив, но под утро от полученных повреждений скончался. После его смерти хозяин дома позвонил в скорую медицинскую помощь и полицию.



- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

