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Житель Бурятии до смерти избил знакомого кочергой и топором

Житель Бурятии до смерти избил знакомого кочергой и топором
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Расправа произошла во время застолья

В Иволгинском районе Бурятии 43-летний мужчина убил 36-летнего знакомого. Его тело обнаружили рано утром 11 декабря в дачном товариществе «Родник». Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. 

На допросе мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия, которые в ближайшее время будут проверены следствием на месте происшествия.

По данным следствия, 9 декабря подозреваемый пришёл в гости к приятелю, проживающему на территории пригородного ДНТ «Родник», с которым стал распивать алкоголь. Впоследствии к их компании присоединились знакомые мужчина и женщина. Вчетвером они продолжили употреблять спиртное.

Вечером 10 декабря на фоне алкогольного опьянения между 43-летним и 36-летним мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В ходе неё подозреваемый металлической кочергой и топором нанёс противнику множество ударов по голове, телу и конечностям, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший некоторое время оставался жив, но под утро от полученных повреждений скончался. После его смерти хозяин дома позвонил в скорую медицинскую помощь и полицию.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 
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