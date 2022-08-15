15 августа

14 августа

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В Бурятии тушат сложный лесной пожар

В Бурятии тушат сложный лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Пожар действует на крутом склоне

За прошедшие сутки, 14 августа, в Бурятии из-за сухих гроз возникло два новых лесных пожара – в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Также дотушивали локализованный ранее очаг в Иволгинском районе, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- В Прибайкальском районе тушение осложняется крутизной склона - практически 25-30 градусов, каменистыми россыпями. Вчера голову пожара (основное направление распространение огня) поймали, держали до подхода бульдозеров. В ночь бульдозерами опахали, сегодня по прогнозу ликвидация, - рассказал первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

 

Всего с огнём накануне сражались 77 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Было задействовано 16 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 5,5 га.

На утро 15 августа два пожара в Иволгинском и Северо-Байкальском районах ликвидированы. Лесной пожар в Прибайкальском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию.
лесные пожары

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