В Бурятии тушат сложный лесной пожар









Всего с огнём накануне сражались 77 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Было задействовано 16 единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 5,5 га.



На утро 15 августа два пожара в Иволгинском и Северо-Байкальском районах ликвидированы. Лесной пожар в Прибайкальском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию.

Всего с огнём накануне сражались 77 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Было задействовано 16 единиц лесопожарной техники.Общая площадь, пройденная огнём, составила 5,5 га.На утро 15 августа два пожара в Иволгинском и Северо-Байкальском районах ликвидированы. Лесной пожар в Прибайкальском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию.

За прошедшие сутки, 14 августа, в Бурятии из-за сухих гроз возникло два новых лесных пожара – в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Также дотушивали локализованный ранее очаг в Иволгинском районе, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.- В Прибайкальском районе тушение осложняется крутизной склона - практически 25-30 градусов, каменистыми россыпями. Вчера голову пожара (основное направление распространение огня) поймали, держали до подхода бульдозеров. В ночь бульдозерами опахали, сегодня по прогнозу ликвидация, - рассказал первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.