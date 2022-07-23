Житель Усть-Ордынского округа осуждён за особо тяжкое преступление

Мужчину осудили на 7 лет и 10 месяцев за смерть матери



Вынесен приговор 33-летнему жителю Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа. Суд признал достаточными доказательства, собранные Заларинским межрайонным следственным отелом СУ СК России по Иркутской области. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.



Следствием и судом установлено, что в марте текущего года житель Аларского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своей матерью, после чего избил её. Впоследствии женщина скончалась от полученных травм.



Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам, а в последующем арестован судом.



22 июля суд признал мужчину виновным, с учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

