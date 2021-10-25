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25 октября

24 октября

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Братчанка заперла четверых детей в квартире на несколько дней

Братчанка заперла четверых детей в квартире на несколько дней
Происшествия,  Фото:pexels.com
Соседи забили тревогу и вызвали полицию

24 октября в дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Братское» поступило сообщение от жительницы посёлка Осиновка. Она сообщила о том, что детям, находившимся в одной из квартир жилого дома, требуется помощь.

На место незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Через окно полицейские вынесли из квартиры четверых детей в возрасте от 1 до 10 лет. Установлено, что семья состоит на профилактических учётах как неблагополучная.

По данному факту начата доследственная проверка по ст.293 УК РФ «Халатность», ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Сотрудники правоохранительных органов установили, что несколько дней назад женщина закрыла в квартире своих детей и ушла, оставив их без присмотра. До сих пор её местоположение не установлено. Детей осмотрели врачи, сейчас они помещены в реабилитационный центр.

- Следователями СК выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках доследственной проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, а также действиям женщины, оставившей детей в опасности, будет дана правовая оценка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Иркутская область

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