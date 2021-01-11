В Иркутской области пожар унёс жизни двух мужчин

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Также из горящего дома спаслись три человека



10 января в начале восьмого утра произошёл пожар в двухквартирном жилом доме на улице Тимирязева в посёлке Невон Усть-Илимского района Иркутской области. На пожаре погибли двое мужчин, проводится проверка, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Из дома самостоятельно вышли три человека, в том числе ребёнок.



На момент прибытия пожарных горела кровля, существовала угроза распространения огня. Пожарные обнаружили тела двух погибших мужчин 81 и 44 лет. Позже в скорую обратился пострадавший на этом пожаре мужчина с ожогами спины, рук и ног.



К 10 часам утра пожар был потушен на площади 144 квадратных метра. На месте работали 10 единиц техники, 26 человек.



С начала 2021 года в Иркутской области произошло 145 пожаров в жилом секторе, погибли 11 человек.

