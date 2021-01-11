 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 января

10 января

Популярное

В Иркутской области пожар унёс жизни двух мужчин

В Иркутской области пожар унёс жизни двух мужчин
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Также из горящего дома спаслись три человека

10 января в начале восьмого утра произошёл пожар в двухквартирном жилом доме на улице Тимирязева в посёлке Невон Усть-Илимского района Иркутской области. На пожаре погибли двое мужчин, проводится проверка, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Из дома самостоятельно вышли три человека, в том числе ребёнок.

На момент прибытия пожарных горела кровля, существовала угроза распространения огня. Пожарные обнаружили тела двух погибших мужчин 81 и 44 лет. Позже в скорую обратился пострадавший на этом пожаре мужчина с ожогами спины, рук и ног.

К 10 часам утра пожар был потушен на площади 144 квадратных метра. На месте работали 10 единиц техники, 26 человек.

С начала 2021 года в Иркутской области произошло 145 пожаров в жилом секторе, погибли 11 человек.
пожар смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин выловил хариуса на 40 тысяч рублей
Иркутянин выловил хариуса на 40 тысяч рублей
Происшествия, 11.01.2021
На мужчину возбуждено уголовное дело
В Бурятии ребёнок упал в глубокий колодец
В Бурятии ребёнок упал в глубокий колодец
Происшествия, 11.01.2021
Мальчик во время игры не заметил ямы, присыпанной снегом
Жителей Бурятии, насмерть сбивших женщину, назвали «безбашенными»
Жителей Бурятии, насмерть сбивших женщину, назвали «безбашенными»
Происшествия, 11.01.2021
В Новосибирске стали известны подробности смертельного ДТП, которое совершили жители Бурятии

В воскресенье в Бурятии поймали 24 пьяных водителя
В воскресенье в Бурятии поймали 24 пьяных водителя
Происшествия, 11.01.2021
У пяти водителей права ранее были отобраны
В Иркутской области пожар унёс жизни двух мужчин
В Иркутской области пожар унёс жизни двух мужчин
Происшествия, 11.01.2021
Также из горящего дома спаслись три человека
В Бурятии насмерть сбили пешехода
В Бурятии насмерть сбили пешехода
Происшествия, 11.01.2021
Смертельный наезд произошёл в вечернее время
В Улан-Удэ автомобиль врезался в насыпь и опрокинулся
В Улан-Удэ автомобиль врезался в насыпь и опрокинулся
Происшествия, 11.01.2021
В аварии пострадала несовершеннолетняя девушка
В Иркутской области в аварии погибли 3 человека
В Иркутской области в аварии погибли 3 человека
Происшествия, 10.01.2021
Для восстановления деталей произошедшего следствие просит откликнуться очевидцев аварии
Житель Бурятии насмерть сбил женщину в Новосибирске
Житель Бурятии насмерть сбил женщину в Новосибирске
Происшествия, 10.01.2021
Водителя автомобиля «Range Rover» задержали в гостинице  
В Улан-Удэ автомобиль врезался в бордюр, пытаясь уйти от столкновения
В Улан-Удэ автомобиль врезался в бордюр, пытаясь уйти от столкновения
Происшествия, 09.01.2021
Автомобиль получил сильные механические повреждения
В Улан-Удэ на улице Жердева произошло два ДТП
В Улан-Удэ на улице Жердева произошло два ДТП
Происшествия, 09.01.2021
По словам одного из виновников аварии, произошло всё из-за льда на этом участке дороги, появившегося после коммунальной аварии
В Улан-Удэ на Ботанической произошло ДТП
В Улан-Удэ на Ботанической произошло ДТП
Происшествия, 09.01.2021
Авария произошла на перекрёстке
В Улан-Удэ подожгли приют для бездомных животных
В Улан-Удэ подожгли приют для бездомных животных
Происшествия, 09.01.2021
Поджог был совершён сегодня ночью
На Байкале сгорел гостевой дом
На Байкале сгорел гостевой дом
Происшествия, 09.01.2021
Пожар произошёл накануне

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^