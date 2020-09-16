С начала из-за печек произошло больше 200 пожаров
С наступлением холодов возрастает количество бытовых пожаров в жилых домах из-за печного отопления и электрического оборудования, предупреждает ГУ МЧС по Бурятии.
С начала года по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошёл 221 пожар, на которых погибли четыре человека и ещё семь травмированы.
250 пожаров связаны с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования, в результате которых 13 человек погибли, 14 получили травмы.
Самой распространённой причиной возникновения пожара остаётся неосторожное обращение с огнём.
В Бурятии ожидают рост числа бытовых пожаров
Происшествия, Фото:
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