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В Бурятии ожидают рост числа бытовых пожаров

В Бурятии ожидают рост числа бытовых пожаров
Происшествия,  Фото:pixabay.com
С начала из-за печек произошло больше 200 пожаров

С наступлением холодов возрастает количество бытовых пожаров в жилых домах из-за печного отопления и электрического оборудования, предупреждает ГУ МЧС по Бурятии.

С начала года по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошёл 221 пожар, на которых погибли четыре человека и ещё семь травмированы.

250 пожаров связаны с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования, в результате которых 13 человек погибли, 14 получили травмы.

Самой распространённой причиной возникновения пожара остаётся неосторожное обращение с огнём.
пожар
 
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