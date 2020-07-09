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В Этнографическом музее в Улан-Удэ змея укусила ребёнка

В Этнографическом музее в Улан-Удэ змея укусила ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Такой инцидент в музее произошёл впервые за всю историю

8 июля на территории Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ змея напала на ребёнка, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.

О происшествии сообщила дирекция музея. Возле административного здания змея укусила пятилетнего мальчика, который играл на поляне. Сотрудник музея оперативно доставил ребёнка в детскую республиканскую клиническую больницу, где ему оказали специализированную помощь.

На данный момент угрозы здоровью ребёнка нет. Он находится в стационаре под наблюдением врачей. Музей оказал помощь родителям для скорейшего воссоединения ребёнка с семьёй.

За всю историю работы музея такой инцидент произошёл впервые. Старожилы музея не помнят таких случаев выхода змей к людям за последние 15 лет.

В данный момент администрация музея консультируется с отделом коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора Бурятии, а также с герпетологами (специалистами по пресмыкающимся животным) Бурятского научного центра.


змея этнографический музей
 
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