Такой инцидент в музее произошёл впервые за всю историю
8 июля на территории Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ змея напала на ребёнка, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
О происшествии сообщила дирекция музея. Возле административного здания змея укусила пятилетнего мальчика, который играл на поляне. Сотрудник музея оперативно доставил ребёнка в детскую республиканскую клиническую больницу, где ему оказали специализированную помощь.
На данный момент угрозы здоровью ребёнка нет. Он находится в стационаре под наблюдением врачей. Музей оказал помощь родителям для скорейшего воссоединения ребёнка с семьёй.
За всю историю работы музея такой инцидент произошёл впервые. Старожилы музея не помнят таких случаев выхода змей к людям за последние 15 лет.
В данный момент администрация музея консультируется с отделом коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора Бурятии, а также с герпетологами (специалистами по пресмыкающимся животным) Бурятского научного центра.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ змея укусила ребёнка
Происшествия, Фото:
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